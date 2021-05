Letta “Proveremo a portare avanti alleanza con M5s”

02 maggio 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Sappiamo che dobbiamo fare delle alleanze

perchè nel nostro sistema nessuno può governare da solo. Le

costruiremo con chi è compatibile col nostro programma. Posso

già dire che con Salvini e Meloni sarà impossibile, col M5S le

abbiamo già verificate nel governo Conte e proveremo a portarle

avanti queste compatibilità”. Così Enrico Letta, segretario del

Pd, intervistato da Maria Latella a ‘Il caffè della domenicà su

Radio 24. Tra i punti toccati nell’intervista, anche quello del lavoro. “E’ un momento nel quale i soldi bisogna darli e non chiederli da parte dello Stato – ha detto il segretario del Pd – Parole chiare e giuste, è il momento degli ammortizzatori sociali. Stanno funzionando a fatica, il nostro sistema è pieno di intoppi burocratici e i ritardi nei pagamenti sono un grandissimo guaio ma dobbiamo pensare a dopo e bisognerà ripartire”. “Per questo faccio una proposta a governo, forze politiche e forze sociali – ha concluso Letta – sedersi attorno a un tavolo e fare un patto per la ricostruzione e il lavoro con alcune misure che siano il cuore, decontribuzione totale per i nuovi assunti e detassazione per creazione di nuove attività imprenditoriali e commerciali”.

(ITALPRESS).