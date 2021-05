05 maggio 2021 a

LONDRA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 59 ann l’ex modello e cantante Nick Kamen. Lo ha confermato alla BBC un amico della sua famiglia. Kamen era diventato famoso per un spot pubblicitario di Levìs 501 girato in una lavanderia automatica nel 1985. La sua carriera musicale, invece, aveva raggiunto l’apice l’anno successivo con “Each Time You Break My Heart”, scritta da Madonna.

