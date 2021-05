Conte “Scudetto da onorare fino all'ultima partita”

11 maggio 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – “E’ giusto onorare questa vittoria del campionato nel miglior modo possibile quindi cercando di giocare tutte le partite con grandissima serietà e professionalità. Come ho già detto, la vittoria deve essere fissa nel nostro cervello, quindi mancano tre partite, anche con squadre importanti, vogliamo onorare lo scudetto conquistato e dare il massimo in campo”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma di Fonseca. “E’ un’ottima squadra, quindi ci aspettiamo una formazione che ha voglia di finire nel miglior modo possibile la stagione – ha detto a Inter Tv -. Dopo che affronteranno noi avranno il derby, che è una partita molto sentita, quindi non avranno nessuna intenzione di mollare”. L’obiettivo dell’Inter, per Conte, deve essere “quello di cercare sempre il massimo in tutte partite, di essere concentrati per tutti i 90 minuti più il recupero. Penso che i ragazzi contro la Sampdoria abbiamo fatto molto bene e sono contento che nonostante numerosi cambi alla fine c’è stato questo risultato e un’ottima prestazione, va dato merito a questi ragazzi che hanno una professionalità indiscussa”.

I numeri e le statistiche sono la prova del miglioramento di tanti giocatori e dei meccanismi di squadra. “I numeri anche se sono freddi testimoniano sempre qualcosa, una crescita oppure una non crescita da parte di una squadra. I nostri numeri sono positivi, soprattutto nella seconda parte del campionato abbiamo fatto cose veramente importanti. Bisogna continuare fino alla fine di questa stagione cercando possibilmente di migliorare. L’anno scorso abbiamo chiuso con la migliore difesa e il secondo migliore attacco e quest’anno abbiamo di nuovo la miglior difesa e il secondo miglior attacco, da qui alla fine vogliamo cercare di ottenere il massimo sotto tutti i punti di vista, anche da quello dei numeri”.

(ITALPRESS).