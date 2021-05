Coronavirus, 8.085 nuovi casi e 201 decessi in 24 ore

13 maggio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova, seppur contenuta, crescita dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 8.085 (il 12 maggio erano 7.852) a fronte però di un numero inferiore di tamponi processati, 287.026, un dato che incrementa lievemente il tasso di positività al 2,81%. Significativa discesa dei decessi, 201 (-61). I guariti nelle ultime 24 ore sono 14.295 mentre gli attuali positivi scendono a 346.008 con un calo complessivo di 6.414.

Ulteriore calo dei ricoveri nei reparti ordinari, sono 13.608 (-672); 99 pazienti in meno invece nelle terapie intensive che si attestano su un numero complessivo di 1.893 con 81 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 330.507 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.396), seguita da Campania (1.110) e Piemonte (706). Al contrario il Molise registra il numero minore di nuovi contagiati, 12. (ITALPRESS).