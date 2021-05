Zarco comanda seconde libere Gp Francia, bene Rossi

14 maggio 2021 a



a

LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Johann Zarco è il migliore nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel Gran Premio di Francia. Sul circuito di Le Mans, il pilota francese della Ducati comanda con il tempo di 1’31″747. Alle sue spalle, l’altro padrone di casa, Fabio Quartararo (Yamaha), staccato di 95 millesimi, e il suo compagno di marca, lo spagnolo Maverick Vinales. In top-10, e dunque con un posto ipotecato per il Q2, le Yamaha di Franco Morbidelli (quinto) e Valentino Rossi (nono). Quarto posto per Pol Espargaro, bene anche Miguel Oliveira (sesto), Jack Miller (settimo) e Marc Marquez (ottavo), poi Takaaki Nakagami a chiudere i primi dieci. Solamente dodicesimo il leader del Mondiale ‘Peccò Bagnaia, a lungo ai box dopo una caduta (senza conseguenze fisiche) e con poco tempo per tentare il time attack.

