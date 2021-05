Vaccino, Bertolaso “Dal 2 giugno in Lombardia prenotazioni 16-29enni”

14 maggio 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – “Il 2 di giugno, non casualmente il giorno della Festa Repubblica, apriremo le prenotazioni per i ragazzi dai 16 ai 29 anni”. Lo annuncia il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, oggi in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “Tutta la Lombardia- sottolinea Bertolaso- avrà ricevuto la prima dose prima di andare in vacanza e questo vorrà dire avere l’immunità di gregge”. “Abbiamo concordato con i vertici politici l’ipotesi di aprire le prenotazioni della fascia 30-39 anni dal 27 maggio” aggiunge Bertolaso che rigardo alla fascia 40-49 anni spiega: “Sulla base dei nostri calcoli intendiamo aprire le vaccinazioni agli under 40-49 il 20 di maggio, per partire i primi di giugno. Abbiamo tutte le agende del mese di maggio e della prima settimana di giugno piene, prenotate per altre categorie, non c’è più posto, e quindi prima di aprire ai 40-49, noi intendiamo aspettare”, spiega Bertolaso

(ITALPRESS).