Coronavirus, bollettino 24 maggio: crollano ancora i contagi, si svuotano i reparti. Quanti milioni di italiani sono immuni

Continua a rimanere sotto controllo la situazione epidemiologica dell’Italia, in costante miglioramento ormai da settimane, nonostante le previsioni catastrofiche di alcuni esperti all’indomani delle riaperture avvenute lo scorso 26 aprile. Il bollettino di oggi, lunedì 24 maggio, dà conto di 2.490 contagiati, 7.032 guariti e 110 morti su 107.481 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,3 per cento (+0,1 rispetto a ieri).

Va detto che il numero di test si è ridotto a dismisura negli ultimi tempi, quindi alcuni dati potrebbero non rappresentare fedelmente la realtà, ma di certo c’è che la situazione generale è positiva, anche grazie all’avvicinarsi dell’estate che si somma ai progressi della campagna vaccinale. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a calare: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -211 (8.950 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -28 (1.382) a fronte di 48 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono scesi a 276.439, i deceduti invece hanno raggiunto quota 125.335: ieri è stato registrato il minor numero di morti del 2021 (71). Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che è arrivata a 30.900.385 dosi somministrate: sono oltre dieci milioni le persone che hanno ricevuto la seconda dose e che quindi sono avviate verso l’immunità. La soglia delle 30 milioni di dosi totali era invece stata superata già nella giornata di sabato.

