Yates vince la 19^ tappa del Giro, Bernal resiste in rosa

28 maggio 2021

ALPE DI MERA (VALSESIA) (ITALPRESS) – Simon Philip Yates trionfa nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Abbiategrasso-Alpe di Mera lunga 166 km. Il corridore britannico della BikeExchange guida l’attacco del gruppetto dei migliori ai -6 dal traguardo e arriva sino in fondo, alle sue spalle il prezioso lavoro della Ineos Grenadiers permette alla maglia rosa Egan Bernal di rimanere a contatto e di chiudere al terzo posto con un pò di fatica (+28″), dietro Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep), staccato di 11 secondi. Perde terreno (32″) invece un comunque encomiabile Damiano Caruso (Bahrain Victorious). La nuova classifica generale vede Bernal sempre in testa con 2’29” su Caruso e 2’49” sul vincitore di tappa Simon Yates. Staccato il russo Aleksand Vlasov, quarto a 6’11” dalla maglia rosa. Da segnalare il ritiro di Gianluca Brambilla, che ha accusato un problema al ginocchio dopo una caduta in gruppo a 50km dall’arrivo. Domani la penultima tappa, la Verbania-Valle Spluga di 164 km con un nuovo arrivo in salita prima della crono conclusiva di domenica con l’arrivo a Milano.

(ITALPRESS).