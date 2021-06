Visco “Cambiamento climatico minaccia crescita e stabilità”

04 giugno 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Il cambiamento climatico sta avendo un effetto evidente su tutti nostri paesi, minacciando la crescita economica, lo sviluppo e la stabilità finanziaria”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervwnto alla Green Swan 2021 Global Virtual Conference della BIS – Bank for International Settlements. “Contrastare questi rischi e indirizzare lo sviluppo economico verso un percorso sostenibile richiede una forte e coerente determinazione politica e il coinvolgimento di tutte le attività umane. Il primo passo è trasformare i nostri sistemi energetici: dobbiamo implementare tecnologie pulite ed efficienti a velocità e scala senza precedenti”, ha aggiunto. Secondo Visco “se vogliamo limitare i rischi legati al clima per le nostre economie non possiamo rimandare le nostre azioni. Politiche tempestive e chiare possono limitare i rischi e aiutare i paesi ad attrarre le risorse necessarie per finanziare la loro transizione a basse emissioni di carbonio. La maggior parte degli studi suggerisce che l’impatto economico della ‘trasformazione verdè sarà positivo nel lungo periodo”. Ma “la transizione sarà particolarmente dura per le economie in via di sviluppo, poichè devono affrontare una crescente sete di energia, guidata da industrializzazione e aumento dei consumi. Ritengo quindi che molto debba essere fatto per garantire non solo una transizione verso il net-zero, ma anche una transizione giusta”, ha detto il governatore. Ecco perchè “nell’andare verso un mondo più verde e un pianeta più sicuro non dobbiamo ripetere gli errori commessi quando c’è stata la globalizzazione: l’impatto sui lavoratori più fragili e sulle fasce vulnerabili della popolazione dovrebbe essere sempre tenuto in considerazione nella progettazione delle politiche climatiche. Questo non sarà dimenticato dal G20”, ha concluso Visco.

(ITALPRESS).