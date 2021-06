Cavaleri (Ema) “Meglio vietare AstraZeneca a tutti”

13 giugno 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sì”, sarebbe meglio vietare il vaccino AstraZeneca anche agli over 60, “ed è un’opzione che molti Paesi, come Francia e Germania, considerano alla luce della maggiore disponibilità dei vaccini a mRna. Gli incidenti però sono stati rarissimi e dopo la prima dose. Vero che sulla seconda ci sono meno dati, ma nel Regno Unito sta andando bene”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa Marco Cavaleri, presidente della task force sui vaccini dell’Ema, l’autorità europea basata ad Amsterdam. L’Ema ha dunqque cambiato idea rispetto allo scorso marzo, quando stabilì che non ci sono prove che sostengano la restrizione del vaccino AstraZeneca? “All’epoca avevamo visto una probabile rarissima associazione tra AstraZeneca e le trombosi – spiega Cavaleri – ma la nostra posizione era ed è che in un contesto pandemico il rapporto rischi-benefici resta favorevole per tutte le età”. In merito alla 18enne morta a Genova: “Già per l’età sarebbe stato meglio usare un vaccino a mRna, poi anche se non si conoscono i fattori di rischio la sua situazione di salute avrebbe dovuto suggerire prudenza”.

(ITALPRESS).