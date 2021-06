G20 Istruzione e Lavoro, a Catania si discute di transizione

22 giugno 2021 a

CATANIA (ITALPRESS) – Continuano, al Monastero dei Benedettini di Catania i lavori del G20, il forum internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Ministri dell’Istruzione e del Lavoro sono riuniti in sessione congiunta per affrontare il tema della transizione dall’Istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili. Poi l’adozione della dichiarazione ministeriale congiunta su transizione da scuola al lavoro con i due ministri Bianchi e Orlando. I lavori della plenaria sono a porte chiuse. La Riunione Ministeriale Istruzione si concluderà con una conferenza stampa con le dichiarazioni del Ministro Patrizio Bianchi, nell’Auditorium del Monastero dei Benedettini, a partire dalle 17.20.

La mattina del 22 giugno la Riunione Ministeriale dedicata all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20, è stata presieduta dal ministro italiano, Patrizio Bianchi. I Ministri del G20, questa mattina, hanno condiviso interventi e strategie messe in campo durante l’emergenza pandemica e le prospettive che si aprono per il futuro dell’Istruzione, anche in raccordo con il mondo del lavoro.

