Ed Sheeran torna con il nuovo singolo “Bad Habits”

ROMA (ITALPRESS) – Ed Sheeran torna ufficialmente con il nuovo singolo “Bad Habits” e il nuovo video diretto da Dave Meyers.

Ha trascorso gli ultimi anni fuori dalle scene dopo il tour da record durato due anni del suo ultimo album Divide – album che è presente nella classifica degli album più venduti in Italia da ben 224 settimane ininterrottamente – e l’arrivo della sua prima figlia. Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Dave Meyers (Billie Eilish, Kendrick Lamar) e vede Ed in una inedita versione vampiresca del suo alter-ego. Per celebrare l’uscita, questa sera si esibirà dal vivo da Portman Road a Ipswich Town per UEFA Euro2020 su TikTok, con la regia di Emil Nava.

(ITALPRESS).