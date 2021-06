Quartararo trionfa ad Assen, doppietta Yamaha con Vinales

27 giugno 2021 a

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo domina il GP di Olanda e allunga nella classifica piloti della MotoGP. Il centauro Yamaha, leader del Mondiale, risolve il duello con Pecco Bagnaia nei primi giri e scappa via sul resto del gruppo. Al termine della gara sul podio con il francese salgono il compagno di squadra Maverick Vinales e Joan Mir (Suzuki), che si tiene davanti alla Ducati di Johann Zarco. Chiude sesto, invece, Bagnaia costretto a scontare la penalità di un long lap, alle spalle di Miguel Oliveira e davanti a Marc Marquez (settimo dopo la partenza dalla ventesima piazza). Domenica amara per Valentino Rossi, caduto in curva 7, a 19 giri dal termine.

“La gara è stata dura, ho avuto difficoltà nel superare Bagnaia e con il braccio destro per tutto il weekend – ha spiegato Quartararo – Non sono riuscito ad andare più veloce, avevo una brutta sensazione e un pò di paura ma sono riuscito a tenere il ritmo e posso essere soddisfatto”. “Non so bene cosa sia successo all’inizio, forse un problema di frizione e sono rimasto bloccato – ha sottolineato il compagno di squadra Vinales – Avevamo una buona velocità sul dritto, l’obiettivo era quello di essere primo. Quando ho avuto un pò di spazio ho cercato di riprendere Quartararo ma era troppo tardi”.

(ITALPRESS).