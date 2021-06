Capello “Bravo Mancini, l'Italia sa soffrire e può andare lontano”

27 giugno 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia può andare molto lontano perchè ha superato un esame difficile contro l’Austria e soprattutto perchè gli azzurri hanno capito che le prossime saranno tutte sfide complicate. Abbiamo la mentalità, abbiamo l’allenatore e le qualità, dobbiamo solo capire che non basta giocare per divertirsi, ma bisogna farlo per vincere”. Questa l’idea di Fabio Capello dopo il complicato ottavo di finale vinto dall’Italia contro l’Austria solo dopo i tempi supplementari. “Ho visto una nazionale in difficoltà, non la solita squadra divertente, agile e veloce delle altre volte – ha osservato l’allenatore, intervenuto in occasione dell’ottava puntata della rubrica Italpress ‘Primo Piano speciale Euro2020′ condotta da Claudio Brachino – Questa sfida ci ha mostrato quanto sia difficile questo Europeo e come sia complicato arrivare in fondo: ci siamo un pò risvegliati da questo bellissimo sogno in cui sembrava tutto semplice ma abbiamo visto una squadra che ha saputo soffrire e questo può servirci per le prossime partite. Perchè il calcio non è solo divertimento, ma è fatica, lotta e astuzia”. Capello ha poi fatto i complimenti a Roberto Mancini. “E’ stato bravo, ha saputo leggere la partita, ha fatto i cambi giusti – ha rimarcato il tecnico – Ora deve far capire ai ragazzi che le prossime sfide saranno sempre più dure: vedremo i veri valori della squadra e di certi giocatori. Meglio il Belgio o il Portogallo? Sono squadre completamente diverse: una gioca un calcio tecnico, l’altra ha grande forza fisica e una discreta qualità”. Capello infine ha detto la sua sulla decisione dei giocatori di Italia e Austria di non inginocchiarsi prima della partita in sostegno del movimento Black Lives Matter. “Non sono per gli obblighi, ma per le libertà. Ognuno faccia quello che sente, ognuno ha una propria coscienza e una propria idea e nulla può essere imposto”, ha concluso Capello.

(ITALPRESS).