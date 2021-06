Di Maio “Puntare sul multilateralismo efficace”

27 giugno 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Domani inizia una tre giorni che renderà il nostro Paese crocevia di importanti decisioni a livello globale.

Agli eventi previsti parteciperanno circa 100 delegazioni internazionali, con ministri e organizzazioni che operano in tutto il mondo”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Si parte con la Ministeriale della Coalizione anti-Daesh, organizzata per la prima volta in Italia e presieduta assieme agli USA: un focus sul contrasto al terrorismo, fondamentale per bloccare attentati e immigrazione irregolare – aggiunge -. Oggi, durante l’incontro con il Segretario di Stato USA Blinken, abbiamo iniziato a tracciare i punti centrali che tratteremo domani. Nei giorni seguenti ci sposteremo a Bari, Matera e Brindisi per il G20 Esteri e Sviluppo”.

“Dobbiamo puntare su un multilateralismo efficace in grado di dare risposte concrete ai cittadini di tutto il mondo – conclude Di Maio -. Stiamo organizzando questi appuntamenti con il massimo impegno, e per questo lasciatemi ringraziare il nostro corpo diplomatico e tutte le Forze dell’Ordine che stanno svolgendo un grande lavoro. Mostreremo ai grandi della Terra un Paese all’altezza delle più importanti sfide globali, a partire dalla transizione ecologica. Dobbiamo andare fieri delle nostre potenzialità e fare tesoro di questi momenti per rilanciare sempre più la nostra splendida Italia”.

