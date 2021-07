Libia, Di Maio “Ancora ostacoli per le elezioni”

07 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – In Libia “molti sono ancora gli ostacoli verso la piena stabilizzazione. Rimane incerto l’effettivo svolgimento delle elezioni a fine anno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in audizione davanti alle Commissioni riunite

Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla partecipazione

dell’Italia alle missioni internazionali.

“La visita del Presidente Draghi in Libia lo scorso aprile e quelle in Italia del presidente Dabaiba e del presidente e al-Menfi sono la testimonianza dell’accresciuto impegno italiano. Io stesso sono stato più volte a Tripoli dall’insediamento del nuovo Governo e intendo tornare in Libia nelle prossime settimane”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, per il quale “la stabilizzazione duratura della Libia resta la priorità” ed “è indispensabile proseguire l’azione diplomatica”.

