Zoff “Mancini straordinario, Donnarumma può diventare un grande”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa Italia ha tutto per creare entusiasmo. Lo sport è fatto di numeri e i numeri della Nazionale di Mancini sono straordinari, non solo nell’Europeo. In assoluto il nostro ct sta facendo un grande lavoro: ha trovato giocatori interessanti ma è stato bravo a dar loro fiducia, quindi i suoi meriti sono straordinari”. Questa l’idea di Dino Zoff sull’Italia di Roberto Mancini che tanto bene sta facendo a Euro2020: dopo la vittoria ai rigori contro la Francia, gli azzurri torneranno in campo domenica a Wembley per giocarsi il titolo. Il successo è stato firmato dalle rete di Federico Chiesa e dal rigore parato da Gianluigi Donnarumma. “Il gol è arrivato al termine di una bella azione, un classico contropiede – ha sottolineato l’ex portiere e ct dell’Italia, intervenuto alla 12a puntata della rubrica Italpress “Primo Piano speciale Euro2020″, condotta da Claudio Brachino. – La Spagna è stata grande ma noi siamo stati bravi e l’abbiamo messa sotto, pur lasciando ai nostri avversari un possesso palla superiore. L’importante alla fine è il risultato, è il succo di ogni discorso”. Da portiere a portiere, Zoff si è poi soffermato sulla crescita di Donnarumma. “I rigori sono un terno al lotto e lui è stato particolarmente bravo perchè l’ha preso – ha rimarcato l’ex numero uno della Nazionale – In quel rigore c’era tutta una partita e il passaggio del turno, quindi complimenti. I consigli di Sirigu prima dei tiri dal dischetto? Una scena che non mi ha sorpreso. Un fatto ordinario, le cose straordinarie invece le sta facendo la squadra in campo, un gruppo davvero eccezionale. Donnarumma leader? Le premesse sono certamente rosee, ha 22 anni, già fatto diversi campionati nel Milan ed è in nazionale. Tutto dipenderà certamente da lui, ma le prospettive sono veramente quelle di diventare un grande”, ha concluso Zoff.

(ITALPRESS).