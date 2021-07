Haiti, first lady Martine Moise in gravi condizioni ma ancora viva

07 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – La first lady di Haiti, Martine Moise, è ancora viva e si trova in gravi condizioni in un ospedale di Port-au-Prince dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise, in un attacco da parte di un commando nella residenza presidenziale. Lo ha riferito l’ambasciatore di Haiti a Santo Domingo, Smith Augustin, in una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla situazione nel Paese. Secondo le prime informazioni, anche Martine Moise era rimasta uccisa.

