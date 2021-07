Pioli “Vogliamo essere di nuovo protagonisti”

08 luglio 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo contenti di quanto abbiamo fatto, ma ora si riparte. Oggi è il primo giorno, sarà bello rivedere i miei calciatori. Stiamo cominciando qualche giorno prima con l’obiettivo di fare le cose con calma e sfruttare bene questo periodo. Vogliamo essere di nuovo protagonisti. La prossima sarà una stagione molto stimolante da affrontare”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa, presenta la nuova stagione che attende la squadra rossonera. Il Milan nello scorso campionato ha chiuso al secondo posto, conquistando anche un posto alla prossima Champions League: “L’obiettivo è confermarci ad alto livello, dobbiamo essere ambiziosi perchè abbiamo dimostrato di avere qualità. Dobbiamo provare a dare tutto e a battere tutti gli avversari, le sette squadre più forti in Italia saranno sempre agguerrite e in Champions League proveremo ad essere una sorpresa”. Il Milan, in attesa di altri acquisti, dovrà fare i conti con gli addii di Donnarumma e Calhanoglu: “Vogliamo una squadra competitiva e vogliamo continuare il percorso che stiamo facendo. Vogliamo alzare il livello della squadra per essere ancor più competitivi. Preferirei avere tutta la rosa oggi, ma so bene che il mercato è lungo. Sono sicuro che faremo le cose per bene e verrà fuori un Milan competitivo”. Poi su Ibrahimovic, Calabria e Bennacer: “Zlatan oggi l’ho trovato bene, ci vorranno un paio di settimane prima di vederlo lavorare in campo sulla corsa, l’ho visto molto motivato. Speriamo di averlo a disposizione per inizio campionato. Calabria si è ripreso, non dovrà lavorare a parte per molto tempo, mentre Bennacer può subito lavorare con noi”. “I rientri di Allegri, Sarri, Spalletti, Mourinho sono stimolanti, dispiace non ci sia Conte – ha concluso Pioli -. Sarà un bel campionato anche per noi allenatori”.

