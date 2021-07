A MGM dell'agenzia HUB09 il Grand Award Engagement 2021

09 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta in diretta streaming la cerimonia di premiazione dei Touchpoint Awards Engagement, il riconoscimento di Oltre La Media Group che premia la capacità di ingaggio e il più efficace utilizzo dei diversi touchpoint con un focus su tutte le attività volte a guidare la fedeltà, la crescita e la partecipazione del target di riferimento. Il riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, è in particolare dedicato ai migliori progetti negli ambiti Pr, Digital, Live Communication, Experience Design, Branded Entertainment, Promo, Employer Branding e Comunicazione Interna, Loyalty e Influencer Marketing.

Ad aggiudicarsi il Grand Award 2021, premio assoluto della competizione, è stato il progetto “MGM – Movimento Grandi Minuti” firmato dall’agenzia HUB09 per Pasta Garofalo, consegnato nel corso della cerimonia di premiazione trasmessa in diretta streaming dal Teatro di Fabbrica di Lampadine a Milano e visibile sulla piattaforma OltreLaMedia.tv (www.oltrelamedia.tv). Ha ritirato il premio Sara Petrullo, Digital PR and External Relations Manager di HUB09.

La serata è stata presentata dalla conduttrice Romina Pierdomenico che ha svelato sul palco i 19 premi di categoria e la menzione speciale, tenendo alta la tensione fino all’assegnazione del massimo riconoscimento, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo. Il Grand Award è stato votato dal pubblico online della cerimonia che ha espresso la sua preferenza fra i progetti che hanno brillato nella competizione aggiudicandosi almeno un riconoscimento di categoria. Partner della manifestazione sono ONIM – Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, Fabbrica di Lampadine e Ital Communications (Ufficio stampa e Media relations).

La cerimonia di premiazione è arrivata a coronamento dei Touchpoint Days Engagement, la maratona di tre giorni che ha visto confrontarsi con il team di Touchpoint personalità del mondo della comunicazione, dell’intrattenimento, della cultura e delle imprese. La serata si è chiusa ricordando il prossimo appuntamento con i premi di Oltre La Media Group: i riflettori di Fabbrica di Lampadine si accenderanno nuovamente a novembre per ospitare i Touchpoint Awards Strategy, il riconoscimento dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più efficaci Strategie di Comunicazione.

L’ufficio stampa dell’evento è stato curato da Ital Communications di Attilio Lombardi.

