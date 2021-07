Michele Bravi, tour estivo parte il 23 luglio

15 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Si aggiungono tre nuove date al tour estivo di Michele Bravi, cantautore che da poco ha pubblicato il singolo “Falene” insieme all’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants.

Bravi torna a esibirsi dal vivo con una tournèe estiva live piano e voce, prodotta da Vivo Concerti, a partire da venerdì 23 luglio a Villanova di Ostuni (BR), presso il Porto Vecchio in un suggestivo concerto all’alba, proseguendo poi a San Romano in Garfagnana, lunedì 2 agosto presso la Fortezza delle Verrucole, a seguire sarà a Teramo, domenica 8 agosto al Teramo Natura Indomita, giovedì 12 agosto sarà a Jesolo (VE) al Suonica Festival e venerdì 13 agosto a Majano (UD) all’Area Concerti del Festival di Majano. Il tour proseguirà venerdì 3 settembre ad Assisi all’Assisi Onlive c/o Lyrick Summer Festival, martedì 7 settembre a Bolzano al Teatro Cristallo, sabato 11 settembre a Biella per il Microsolchi Festival c/o Teatro Sociale Villani. Michele concluderà il suo viaggio per l’Italia martedì 14 settembre a Catania presso Villa Bellini.

(ITALPRESS).