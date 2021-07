Covid, 2.455 nuovi casi e 9 decessi in 24 ore

15 luglio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i casi Covid in Italia. I nuovi contagiati, registrati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute, sono 2.455, con un incremento di 302 nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 190.922 e che fa salire il tasso di positività all’1,28%. Scendono a 9 i decessi (-14). I guariti sono 3.264 mentre gli attuali positivi tornano a calare di 800 unità attestandosi su un numero totale di 40.900.

Anche oggi si contano meno pazienti nei reparti ordinari, i ricoverati sono 1.089 (-19), mentre nelle terapie intensive si registra un lievissimo incremento di 2 unità con 153 degenti ricoverati e 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 39.658 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (381), a seguire Campania e Sicilia con 353 casi ciascuno.

