Dalla TV arrotolabile alle smart car, il futuro è a un passo da noi

16 luglio 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Elettrodomestici intelligenti, televisori che si arrotolano, dispositivi che dialogano tra loro: la smart home è già realtà. L’Italpress ne ha parlato con Sergio Buttignoni, corporate marketing director di LG (guarda la videointervista qui: https://www.italpress.com/smart-home-e-auto-intelligenti-a-che-punto-siamo/).

“I prodotti si parlano, hanno già un’interazione, ed è molto importante che abbiano una piattaforma di comunicazione aperta per poter interagire tra un brand e l’altro”, afferma Buttignoni.

Nei progetti di LG anche un televisore arrotolabile: “inizieremo la commercializzazione nelle prossime settimane. Le tecnologie sono già pronte e fino a oggi sono state usate più per la parte business”.

Dalla smart home alle auto il passo è breve. Auto che la tecnologia sta trasformando in vere e proprio super car: “Nell’automotive con LG abbiamo lanciato proprio l’anno scorso un progetto insieme a Hyundai Motor, grazie al quale abbiamo creato una concept car – spiega Buttignoni -. All’interno di quell’auto si ha la possibilità di avere il caffè appena fatto, di mettere le scarpe ad asciugare se sono bagnate, si ha la possibilità di avere bibite e bevande fresche, di riporre gli abiti per evitare che vengano sgualciti, anche con una minima funzione di stiratura. Anche su questo fronte ci possono essere dunque grandi sviluppi, anche perchè le tecnologie domestiche si prestano a essere portate nell’automotive”.

(ITALPRESS).