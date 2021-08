02 agosto 2021 a

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Storico argento olimpico per Vanessa Ferrari a Tokyo. La 30enne bresciana, alla quarta Olimpiade in carriera, ha vinto l’argento al corpo libero totalizzando 14.200 punti. Oro all’americana Jade Carey con 14.366, bronzo ex aequo alla giapponese Mai Murakami e alla russa Angelina Melnikova con 14.166.

(ITALPRESS).