Fedez, Lauro e Berti, “Mille” è triplo disco di platino

ROMA (ITALPRESS) – “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di triplo disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, prodotto da d.whale e attualmente al terzo posto della Top50 Italia di Spotify, ha già superato 85 milioni di stream audio/video, di cui 45 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell’estate.

Il video di “Mille”, di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del singolo, tra bagni in piscina con le vistose cuffie colorate e i vestiti tipici del tempo, passerelle a bordo vasca e gossip dal parrucchiere.

(ITALPRESS).