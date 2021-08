Maserati, Tavares “Grandi chance di crescita, è profittevole”

03 agosto 2021 a

TORINO (TALPRESS) – “Maserati ha delle grandissime chance di crescere come brand del lusso e di essere profittevole, abbiamo tantissime idee in programma e stiamo lavorando sodo per questo obiettivo”. Così Carlos Tavares, presentando i risultati semestrali di Stellantis, parla della performance del Tridente. Un entusiasmo che parte dai risultati finanziari, che vedono Maserati tornare in attivo grazie a un risultato operativo rettificato nel primo semestre di 29 milioni e una quota di mercato in crescita in tutti i mercati. Inoltre, sempre nella prima parte dell’anno è stato lanciato con successo il mid cycle di Ghibli QP e Levante, mentre sono già iniziate le consegne del Levante Hybrid. Entro fine anno poi, ha confermato Tavares, ci sarà il lancio della nuova Grecale.

(ITALPRESS).