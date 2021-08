In Italia 6.599 contagi e 24 decessi, salgono ricoveri-terapie intensive

06 agosto 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – In calo i casi Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 6.599 in diminuzione rispetto ai 7.230 di ieri. I tamponi processati sono 244.657 (ieri erano stati 212.227) determinando un tasso di positività in diminuzione al 2,7%. Sono 24 i decessi (ieri 27), 2.936 i dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.639 unità attestandosi su un numero complessivo pari 104.685. La regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia con 789 nuovi casi, seguita da Lazio con 762 e Toscana con 734. Valle d’Aosta (8) e Molise (16) le Regioni con il numero minore di nuovi casi. I ricoverati con sintomi sono 2.449, +40 da da ieri. In terapia intensiva si trovano 277 pazienti, 9 in più rispetto a ieri, con 32 ingressi nelle ultime 24 ore.

