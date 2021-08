Covid, 4.200 nuovi casi e 22 decessi in 24 ore

09 agosto 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi al coronavirus in Italia sono 4.200 (l’8 agosto erano stati 3.731). Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 22 (l’8 agosto erano stati 11).

Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 4.400.617, mentre complessivamente i decessi sono 128.242. I tamponi processati sono 102.864 (ieri erano stati 203.511) determinando un tasso di positività in diminuzione al 4%.

1.589 i dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 2.589 unità, attestandosi su un numero complessivo pari 114.855.

La regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia con 923 nuovi casi, seguita da Emilia Romagna con 642. Valle d’Aosta (1) e Molise (4) le Regioni con il numero minore di nuovi casi. I ricoverati con sintomi sono 2.786, +155 da da ieri. In terapia intensiva si trovano 323 pazienti, 24 in più rispetto a ieri, con 39 ingressi nelle ultime 24 ore.

