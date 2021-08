Roma, Raggi “In arrivo 10 droni per controllare la città dall'alto”

10 agosto 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Sui cieli della Capitale arrivano i droni per controllare la città dall’alto: la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e Ugo Angeloni, comandante del corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno presentato il nuovo servizio di “sicurezza e controllo in città. Droni in dotazione alla Polizia Locale”. “Oggi presentiamo un nuovo servizio sul quale abbiamo lavorato molto per dotare la nostra polizia locale di droni, un nuovo servizio che sta partendo in questi giorni. Sono stati abilitati 54 agenti e stiamo completando la formazione anche grazie all’Enac e all’esercito. Un servizio che ci permetterà di avere più controllo della città”, ha detto Raggi, che ha aggiunto: “Si potranno controllare meglio illeciti come l’abbandono dei rifiuti, il contrasto dei roghi tossici, l’abusivismo edilizio, e tutta una serie di reati che attraverso il controllo dall’alto saranno più facilmente individuabili”.

Per la sindaca di Roma Capitale “la Polizia locale farà un grande passo avanti e diventerà sempre più vicina ai cittadini, quello che presentiamo oggi è un nuovo progetto che serve a stare sempre più vicino al territorio e fa parte di tutta una serie di nuove progettualità che stiamo portando avanti per consentirci di avere sempre più occhi sulla Capitale, insomma stiamo andando nella direzione giusta”.

Ugo Angeloni, comandante del corpo della Polizia Locale di Roma Capitale ha spiegato che “insieme ai miei uomini abbiamo studiato l’utilizzo e l’impiego dei droni, abbiamo immaginato dove il drone può fare la differenza, ci siamo poi affidati al consiglio dell’esercito. Abbiamo acquisito 10 unità, nove di semplicità di uso, occhi che ci consentiranno di vedere dall’alto, una con un dispositivo con telecamere a infrarosso. Tutto questo ci renderà molto più veloci nell’operare”.

