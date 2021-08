73 milioni di somministrazioni, Figliuolo “Trend positivo per i vaccini”

12 agosto 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Oggi in Italia si raggiungeranno 73 milioni di dosi somministrate pari al 70% di persone raggiunte con prima dose – considerando la popolazione vaccinabile over 12 anni – e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate. “Un grande risultato che si deve anche ai giovani nella fascia 12/19 anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi ottenendo così la massima protezione nei confronti del Covid-19”, sottolinea la struttura commissariale per l’emergenza Covid-19.

“Dati che suddivisi per fasce di età permettono di avere un quadro confortante dove vediamo che il numero dei vaccinati raggiunge oltre il 91% nella fascia over 80, oltre 86% nella fascia 70-79, oltre 80% nella fascia 60-69, e oltre il 71% nella fascia 50-59”, prosegue la nota.

Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha evidenziato l’andamento positivo della campagna, sottolineando tra le priorità “la fascia 50-59 che ha già completato il 71% di persone vaccinate, quella di raggiungere il più grande numero possibile di giovani e di persone che appartengono al settore scolastico e universitario, in modo da favorire la massima sicurezza per le riaperture degli istituti di formazione nel mese di settembre”.

