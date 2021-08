Recovery Fund, erogati i primi 24,9 miliardi all'Italia

13 agosto 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi i primi fondi Next Generation EU all’Italia danno il via a una ripresa duratura per il Paese.

Il piano di ripresa italiano, Italia Domani, ha l’ambizione necessaria per fare dell’Italia un motore per la crescita di tutta l’Unione Europea. Un’Europa forte ha bisogno di un’Italia forte”. Così su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, annuncia l’erogazione dei primi 24,9 miliardi del Recovery Fund all’Italia.

(ITALPRESS).