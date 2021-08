Centrodestra, Salvini “No partito unico all'orizzonte, ma federazione”

18 agosto 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Vedrò Silvio Berlusconi venerdì sera, non c’è un partito unico all’orizzonte ma una federazione. Ho proposto: invece di combattere le stesse battaglie in tre gruppi diversi perchè non facciamo un mega gruppo in Europa? Lo stesso vale per il Parlamento italiano”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite del “Caffè de La Versiliana”. “Il mio obiettivo è guidare una federazione del centrodestra unito, prima o poi si andrà a votare, al più tardi tra un anno” ha aggiunto.

