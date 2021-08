Afghanistan, Conte “Incalzare i talebani sui diritti umani”

19 agosto 2021 a

SALERNO (ITALPRESS) – In Afghanistan “è prioritario assicurare la possibilità dei corridoi umanitari per coloro che hanno collaborato con le forze occidentali. L’Occidente ha un impegno morale a mettere in sicurezza queste persone”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Salerno.

“Contemporaneamente bisogna che tutta la comunità internazionale, non solo l’Italia o solo l’Europa, ma insieme agli Stati Uniti, coinvolgendo anche Russia, Cina, Paesi limitrofi come il Pakistan, alimenti un dialogo serrato con il nuovo emirato islamico e con i talebani per costringerli, per incalzarli sul rispetto dei diritti umani e civili – ha aggiunto -. Quanto fatto in vent’anni per la scolarizzazione e l’aspettativa di vita delle donne è un patrimonio che non possiamo disperdere. L’unico modo per farlo è stare addosso ai talebani, condizionare tutti gli aiuti di cui hanno bisogno a questi obiettivi, al rispetto dei diritti civili e umani fondamentali”.

