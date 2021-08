Tris Juventus contro U.23: in gol Dybala, Morata e Ramsey

19 agosto 2021 a

a

a

TORINO (ITALPRESS) – Vittoria per 3-0 della Juventus contro la formazione Under 23, alla Continassa, nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A, con i bianconeri che domenica alle 18.30 faranno visita all’Udinese di Gotti. Assenti Ronaldo, Locatelli, Kaio Jorge, Cuadrado e Perin, per i quali era già stato deciso un programma di lavoro differenziato. Ad assistere all’amichevole anche l’attuale leader del motomondiale Fabio Quartararo, al quale è stata regalata la nuova maglia autografata da tutti i calciatori bianconeri. Pronti via e al 6′ la Juventus la sblocca: bella palla di Morata per Dybala che controlla da solo al centro dell’area, l’argentino prende la mira e col mancino batte Israel. Il raddoppio arriva al 26′: cross basso Danilo dalla destra, Morata si avventa sul pallone e lo mette in rete. L’Under 23 di Zauli prova a reagire al 31′ con uno splendido tiro a giro da fuori area di Miretti che si stampa sull’incrocio dei pali. Tris bianconero al 34′: Dybala dentro per Ramsey, il gallese controlla e con tocco sotto scavalca Israel. Nella ripresa Allegri cambia l’intera formazione inserendo Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini, Mckennie, Fagioli, Ranocchia, Soulè, Bernardeschi e Marques, ma il risultato non cambia: termina 3-0.

(ITALPRESS).