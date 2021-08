Quartararo domina a Silverstone, Aprilia sul podio

29 agosto 2021 a

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Silverstone, il francese della Yamaha centra la nona vittoria in carriera, l’ottava nella classe regina e la quinta stagionale dopo Doha, Portogallo, Mugello e Assen, allungando in vetta alla classifica iridata.

Gara fantastica da parte del leader del Mondiale, che impiega cinque giri per portarsi in testa, ma una volta davanti a tutti prende il largo e taglia il traguardo per primo. Seconda la Suzuki di Alex Rins, mentre Aleix Espargaro chiude terzo al termine di un duello serrato con Jack Miller e regala uno storico podio all’Aprilia. Il miglior italiano è Danilo Petrucci, che mette la sua Ktm in decima piazza. In grande difficoltà Francesco Bagnaia (Ducati), solo 14° dopo il secondo posto in qualifica, e Valentino Rossi con la Petronas, 18°. Costretti al ritiro Marc Marquez (Honda) e Jorge Martin (Ducati) in seguito ad un contatto nel primo giro.

