Guerini “Afghanistan non può tornare luogo sicuro per terroristi”

03 settembre 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “L’attenzione deve restare molto alta. Andrà verificato l’atteggiamento del nuovo regime afghano, ma sicuramente la comunità internazionale non potrà permettersi che l’Afghanistan torni a essere un luogo sicuro per i terroristi”. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ai microfoni di Sky Tg24, dopo l’incontro al Pentagono con il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin. “Su questo credo che la volontà della comunità internazionale si manifesterà in maniera molto determinata”, ha spiegato Guerini, che ha parlato anche a Rainews24 e ha sottolineato: “Da parte del segretario Austin c’è piena disponibilità a trovare tutte le forme di cooperazione e lavoro comune per per completare l’evacuazione dall’Afghanistan. Il G20 è uno strumento utile a questo scopo”.

(ITALPRESS).