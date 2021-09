Intesa Sanpaolo ai vertici della classifica di Institutional Investor

09 settembre 2021 a

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo si conferma la miglior banca europea e miglior società italiana per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali e per gli aspetti ESG secondo la classifica 2021 stilata dalla società di ricerca specializzata Institutional Investor.

Nell’ambito del settore bancario europeo, Carlo Messina – Consigliere Delegato e CEO del Gruppo – è il miglior Chief Executive Officer per il quarto anno dall’introduzione, sei anni fa, della classifica che tiene conto sia del voto degli analisti finanziari sia degli investitori istituzionali.

Stefano Del Punta è risultato miglior Chief Financial Officer per il quinto anno; Marco Delfrate è primo nella classifica dedicata agli Investor Relations Professional per il quarto anno.

I premi assegnati da Institutional Investor – che si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra circa 2.000 tra analisti finanziari e investitori istituzionali, in rappresentanza di oltre 900 società – testimoniano il forte apprezzamento della comunità internazionale per una eccellenza italiana con una vocazione internazionale e una grande attenzione alle tematiche ESG, riconoscendo nel contempo la qualità del CEO e del management team da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori.

(ITALPRESS).