Covid, 4.061 nuovi casi e 63 decessi in 24 ore

23 settembre 2021

ROMA (ITALPRESS) – Altro aumento dei casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati forniti dal Ministero della Salute – i nuovi positivi registrati sono 4.061, dato che si incrementa rispetto ai 3.970 segnalati il 22 settembre. Questo anche per via del numero superiore di tamponi processati, 321.554. Il tasso di positività flette leggermente all’1,23%. Lieve flessione pure per i decessi, 63, 4 in meno rispetto al precedente bollettino. Il numero dei guariti è pari a 5.466, gli attualmente positivi si riducono di 1.476 segnando il numero totale di 105.083.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedalieri, anche oggi si evidenzia un allentamento. Nei reparti ordinari si registra un calo, 3.650 i pazienti ospitati, in discesa di 146; lieve calo nelle terapie intensive, 505 (-8) con 30 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 100.928. Per quanto riguarda le regioni, la Sicilia torna ad essere prima per nuovi casi con 647, a seguire Veneto (445) e Lombardia (443).

(ITALPRESS).