Pioli “Contro lo Spezia serve una gara da Milan”

MILANO (ITALPRESS) – “Insieme ai nostri tifosi abbiamo più energia, entusiasmo e sostegno. Le gare si possono complicare ma con aiuto e positività si possano anche aggiustare: siamo partiti bene in casa ma siamo solo all’inizio, domani giocheremo però in trasferta contro un avversario da rispettare molto”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell’anticipo di campionato sul terreno dello Spezia. “Dovremo giocare una partita seria, da Milan, con le nostre caratteristiche, cercando di essere squadra dall’inizio alla fine – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – Metterò in campo la formazione migliore, ricordando che è importante chi è in campo dall’inizio ma ancora di più chi subentra”. Per quanto riguarda i convocati, Pioli, che dovrà fare a meno di Florenzi, alle prese con un trama contusivo al ginocchio, riavrà a disposizione Calabria e, in attacco, Giroud: “Sta bene, si è allenato con noi negli ultimi due giorni e ha entusiasmo – ha spiegato Pioli parlando dell’ex Chelsea – Pellegri? L’ho visto bene, è un bel giocatore con belle caratteristiche, potrà essere utile anche lui”. “Abbiamo la convinzione di poter far bene da domani sino alla fine, sapendo che in Italia c’è un livello di competività molto alto – ha proseguito l’ex allenatore di Parma, Inter e Lazio commentando questo avvio di campionato – Il Napoli in testa? Non ha cambiato niente, anzi ha aggiunto Anguissa e un allenatore (Spalletti, ndr) molto preparato. E’ tra le migliori del campionato con una rosa molto profonda: che potesse essere una pretendente allo scudetto lo sapevo sin dall’inizio”. Pioli, però, è consapevole che saranno tante le pretendenti per i primi posti della classifica: “L’Atalanta ha fatto da sempre partenze più lente, penso saranno tante le squadre che lotteranno per le posizioni di vertice ed io sono molto soddisfatto della mia squadra: la rosa è di alta qualità, dispiace non aver lavorato ancora con tutti gli effettivi, ma sono certo che ci toglieremo tante soddisfazioni”.

