Incidente in gara, muore a 15 anni Dean Vinales

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dean Berta Vinales, 15enne pilota cugino di Maverick, è morto a seguito di un grave incidente in pista avvenuto in gara 1 del Supersport 300 sul circuito di Jerez de La Frontera-Angel Nieto. A seguito di questo evento, tutte le attività del sabato sono state annullate. “Il pilota – riferisce la Superbike con una nota – ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace a seguito dell’incidente. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il pilota è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico

del circuito. Nonostante gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato che Berta Viñales ha purtroppo ceduto alle ferite riportate” recita la nota.

(ITALPRESS).