Covid, 3.023 nuovi casi e 30 decessi in 24 ore

08 ottobre 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Lieve incremento dei contagi in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute e che monitora l’andamento quotidiano del Covid, il numero dei nuovi positivi registra un 3.023 (+40), nonostante il numero inferiore di tamponi effettuati, 271.566 con un tasso di positività in lievissima crescita all’1,11%. Scendono i decessi, 30 (-11). I guariti sono 4.234 mentre il numero degli attualmente positivi oggi registra una flessione di 1.247 scendendo a 85.926.

Prosegue il trend in calo dei ricoveri negli ospedali italiani. I degenti ospitati nelle aree mediche sono ad oggi 2.742, in calo rispetto ai 2.968 di ieri; in terapia intensiva sono invece ricoverati 383 pazienti (-20) con 17 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano invece 82.801 persone. Sul fronte delle regioni la Sicilia risulta prima per nuovi contagi (469), seguita da Veneto (338) ed Emilia Romagna (313).

(ITALPRESS).