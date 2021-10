Letta “Draghi sciolga Forza Nuova”

12 ottobre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “Quella è la strada da seguire e chiediamo al presidente Draghi di farlo. Ma noi abbiamo presentato una mozione perchè penso sia importante per il governo avere un ampio sostegno parlamentare rispetto a questa decisione. Deve esserci e sarebbe incomprensibile se non ci fosse”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il segretario del Pd Enrico Letta, in merito alla possibilità che il Governo Draghi con un decreto sciolga Forza Nuova.

“Lanciamo un appello a tutti i partiti, non abbiamo intenzione di trasformare questo atto parlamentare in un atto di parte, non lo facciano nemmeno gli altri – spiega Letta -. Non vogliamo essere solo noi i guardiani della Costituzione. Ma, se ci costringeranno, lo saremo”.

Quanto alle polemiche sulle parole del vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano su Fratelli d’Italia, Letta sottolinea: “Provenzano ha spiegato bene il senso. Ma penso che noi dobbiamo fare di tutto per evitare di dividerci dentro il Parlamento, dobbiamo essere inclusivi, siano gli altri a decidere se staccarsi: trasformare questa vicenda in una questione destra-sinistra sarebbe un errore. E’ evidente che, dopo il gesto criminoso compiuto dai capi di Forza Nuova, quell’organizzazione è fuori legge: quello che è successo è inequivocabile e deve portare allo scioglimento”.

