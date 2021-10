Covid, 2.732 nuovi casi e 42 decessi in 24 ore

15 ottobre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i casi di Covid-19 nel Paese. Secondo il bollettino del ministero della Salute, il numero dei nuovi positivi è di 2.732, in aumento di 64 rispetto alle 24 ore precedenti con un numero record di tamponi processati, 506.043, facendo crollare il tasso di positività allo 0,53%. In lieve aumento il numero dei decessi, 42 (+2), i guariti sono 3.553 con gli attuali positivi che calano di 846 registrando un numero totale di 78.522.

Anche oggi si conferma l’allentamento della pressione sugli ospedali: nelle aree mediche i pazienti ospitati sono 2.445 (-34), 357 (-2) è il numero dei ricoverati in terapia intensiva con 20 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 75.720 persone. Sul fronte delle regioni il Lazio è la prima regione per nuovi contagi (348), segue Veneto (342) e Lombardia (288).

(ITALPRESS).