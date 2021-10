Mourinho “Non è una sfida fra me e Allegri. Orsato? Ha esperienza”

16 ottobre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’allenamento di oggi non è sufficiente per valutare. Ma Abraham viaggia con noi e vedremo domani se giocherà. Giorno dopo giorno sta migliorando. Vina ci sarà”. Josè Mourinho confida nel recupero dell’attaccante inglese in vista della sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juve, ma se l’ex Chelsea non dovesse farcela, “abbiamo Shomurodov e Borja Mayoral che stanno bene”. Alla vigilia della gara di Torino, lo Special One evita di fare polemiche preventive sulla designazione di Orsato: “Prima della partita sono sempre contento dell’arbitro, non mi interessa il passato o i precedenti con gli arbitri. Orsato ha una grande esperienza e sono felice”. Sarà un confronto diretto con Massimiliano Allegri ma il portoghese rifiuta la definizione di ‘risultatistà: “Di solito quelli che vengono chiamati così sono quelli che vincono. Io ho vinto qualcosa e anche Allegri: questo è positivo, non da ‘risultatistà. C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati spesso nelle riunioni Uefa a Nyon, siamo stati a pranzo e cena insieme. Ma domani non sarà una sfida tra me e Max, ma tra Roma e Juve”. Infine, sul possibile corteggiamento del nuovo Newcastle di proprietà saudita, Mourinho spegne sul nascere qualsiasi voce: “Non ho niente da dire. Sono felice di essere al 100% nel progetto della Roma e di Friedkin. Nessun problema”.

