M5s, Conte nomina i vice “Serve assunzione di responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – Il leader M5s Giuseppe Conte ha ufficializzato la squadra dei vicepresidenti che lo affiancheranno. Si tratta di: Paola Taverna Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde, Mario Turco. Vito Crimi, già capo politico reggente, diventa il responsabile dati personali. “Al ballottaggio – ha detto Conte – abbiamo vinto 12 partite sulle 18 in gara in cui eravamo protagonisti da soli o con altre forze politiche. Ma questa tornata elettorale è stata segnata dal mancato rinnovo da parte dei cittadini della fiducia che in passato ci ha consentito di amministrare città importanti, come Roma e Torino, dove siamo stati spettatori. E’ stata una delusione che non possiamo compensare con l’importante apprezzamento dei cittadini di Napoli. Non possiamo assolverci ma umilmente incassare e riconoscere che questo è il momento di decidere ciò che vogliamo fare, essere e non vogliamo essere. Dobbiamo procedere ad una grande assunzione di responsabilità collettiva”.

(ITALPRESS).