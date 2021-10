Covid, incidenza in risalita

29 ottobre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – In Italia è in risalita l’incidenza settimanale di Sars-CoV-2 a livello nazionale e si attesta a quota 46 casi per 100.000 abitanti (sul periodo 22-28 ottobre). E’ quanto segnala il report diffuso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) sul monitoraggio della Cabina di regia relativo all’andamento di Covid-19.

Nel periodo 6 ottobre – 19 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,83 – 1,16), appena al di sotto della soglia epidemica è in aumento rispetto alla settimana precedente.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 4,5%.

(ITALPRESS).