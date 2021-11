Covid, 5.188 nuovi casi e 63 decessi in 24 ore

03 novembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi Covid in Italia in 24 ore. Dai 2.834 resi noti il 2 novembre si passa il 3 novembre – secondo i dati del Ministero della Salute – a 5.188, ma con il triplo di tamponi processati: 717.311 e che determina un tasso di positività in calo allo 0,72%. Ricrescono i decessi, 63 (+22), numero anche frutto di riconteggi di morti avvenuti nei mesi precedenti in Puglia e Sicilia.

I guariti sono 4.285, gli attuali positivi crescono invece di 840 portando il numero totale degli attualmente positivi a 85.287. Secondo il bollettino peggiorano anche i dati provenienti dagli ospedali, almeno sul fronte dei ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 3.029 degenti ospitati (+37); lieve decremento delle terapie intensive, 381 (-4) con 31 nuovi ingressi. Sono 81.877 le persone in isolamento domiciliare. La regione dove l’incremento dei contagi è maggiore risulta essere il Veneto (781), seguita da Lombardia (682) e Campania (626).

