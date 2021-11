Covid, 8.569 casi e 67 decessi in 24 ore

11 novembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Ancora un balzo dei contagi da Covid in Italia. Dai 7.891 di ieri si passa infatti a 8.569 di oggi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, ma con un numero maggiore di tamponi processati, 595.812, producendo un tasso di positività che comunque scende leggermente all’1,43%. Si incrementano pure i decessi, 67 (+7).

I guariti sono 4.569, gli attuali positivi crescono di 4.061 toccando un numero totale pari a 106.920. Tra i numeri in crescita quello dei reparti ordinari, con 3.509 degenti (+62), quasi stabili le terapie intensive, 422 (-1) con 37 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 102.989 persone. Sul numero dei nuovi positivi bisogna segnalare che due regioni, sia la Liguria che la Sicilia, hanno formulato un nuovo conteggio dei positivi: in particolare Regione Liguria comunica che è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi in precedenza per problemi tecnici di natura informatica. Nello specifico, l’11 novembre sono stati segnalati 358 nuovi positivi, molti dei quali relativi al mese di ottobre o ai primi giorni di novembre. Così come la Regione Siciliana che comunica che sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati l’11 novembre, 156 sono relativi a periodi precedenti. E sempre sul fronte delle regioni, oggi quella che registra l’incremento maggiore di contagiati è il Veneto (1.077), poi Lombardia (1.066) e Campania (959).

