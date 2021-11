Industria, a settembre fatturato in lieve crescita su base mensile

19 novembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – A settembre, secondo le stime Istat, cresce lievemente su base mensile il fatturato dell’industria al netto dei fattori stagionali. Anche nel complesso del terzo trimestre la dinamica congiunturale risulta positiva, seppure in attenuazione rispetto ai trimestri precedenti. Nel confronto con lo stesso mese dell’anno scorso, su dati corretti per i giorni lavorativi, l’incremento è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, con aumenti più sostenuti per l’energia e i beni intermedi. In particolare, al netto dei fattori stagionali, aumenta dello 0,1% rispetto ad agosto.

La crescita è determinata dall’andamento positivo della componente estera (+0,2%). Nel terzo trimestre l’indice complessivo evidenzia un incremento del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,0% sul mercato interno e +1,5% su quello estero).

Rispetto a settembre 2020, il fatturato totale cresce del 15,2% (+17,0% sul mercato interno e +11,6% su quello estero).

