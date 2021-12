A novembre fabbisogno settore statale in calo a 9,7 miliardi

01 dicembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 9.700 milioni, con un miglioramento di circa 7.600 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-17.278 milioni). Il fabbisogno dei primi undici mesi dell’anno in corso è pari a circa 102.900 milioni, con un miglioramento di circa 52.500 milioni rispetto al fabbisogno registrato nello stesso periodo del 2020 (-155.432 milioni).

Nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il saldo ha beneficiato della ripresa degli incassi fiscali legata all’effetto della congiuntura e all’aumento dell’Iva sulle importazioni. A novembre 2020 erano state recuperate le accise sospese nei mesi precedenti. Dal lato della spesa il Mef segnala una minore quota versata al bilancio comunitario, il cui pagamento è slittato al mese di dicembre, nonchè minori prelievi da parte degli Enti previdenziali e delle Amministrazioni Centrali e Territoriali. La spesa per interessi sui titoli di Stato presenta una diminuzione di 336 milioni.

(ITALPRESS).